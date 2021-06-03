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Германия закрыла небо для рейсов российских «Аэрофлота» и S7

03 июня 2021 | 11:09

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Российские чиновники продолжают повышать ставки в авиавойне с Европейским союзом, власти которого запретили своим авиакомпаниям полеты над территорией Белоруссии.


Москва не предоставила разрешения на полеты для крупнейшего перевозчика Германии Lufthansa, из-за чего компания была вынуждена отменить рейсы в Москву и Санкт-Петербург, назначенные на среду, 2 июня. В ответ Минтранс ФРГ решил не выдавать разрешение на полеты в страну «Аэрофлоту» и S7.


«На основании принципа взаимной практики федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении. По этой причине рейсы «Аэрофлот»» и S7 не могли выполняться с 1 июня. Вчера у «Аэрофлота» было отменено три рейса, а сегодня - четыре», - заявили в пресс-службе министерства.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС приняли политическое решение не использовать воздушное пространство Белоруссии после того, как президент Александр Лукашенко с помощью истребителя и ложных заявлений об угрозе взрыва принудительно посадил в Минске рейс Ryanair, чтобы арестовать находившегося на борту со-основателя NEXTA Романа Протасевича.


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