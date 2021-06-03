Гарантирование депозитов физлиц хотят повысить до 600 тыс.грн

03 июня 2021 | 11:31

После решения правительства от 14 апреля включить Ощадбанк в ФГВФЛ, 4 депутата Верховной Рады предлагают парламенту повысить сумму гарантирования депозитов населения в 3 раза до 600 тыс. гривен и разрешить Государственному Ощадному банку войти в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом говорится в законопроекте №5542-1, передают Українські Новини.

Законопроект определяет правовую основу для получения Ощадбанком участия в системе гарантирования вкладов физических лиц и соответствующие положения, разработанные с целью обеспечить плавность переходного периода банка.

Законопроект вводятся такие понятия как "целевой показатель", "откорректированный капитал", "целевой фонд".

Также законопроект предусматривает регулирование таких вопросов:

- обеспечение плавности процесса и минимизации возможных рисков с целью получения Ощадбанком статуса банка-участника системы гарантирования вкладов физических лиц;

- решение вопроса по обеспечению финансовой устойчивости системы гарантирования вкладов физических лиц путем расчета требуемого значения целевого показателя, установление размера базовой годовой ставки регулярного сбора и внедрение механизмов их расчета и порядка установления;

- достижение необходимого уровня обеспеченности системы гарантирования вкладов физических лиц;

- введение положений о порядке проведения стресс-тестирования системы гарантирования вкладов физических лиц;

- совершенствование механизмов предоставления ФГВФЛ кредитной поддержки со стороны Национального банка и Государства.

- совершенствование процедуры установления предельного размера возмещения средств по вкладам (в случае получения соответствующих рекомендаций Совета по финансовой стабильности), а также постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам до 600 000 гривен (в течение определенного периода) в случае обеспечения финансовой устойчивости фонда.

Законопроектом предусмотрены специальные механизмы урегулирования по погашению обязательств по векселям, которые были выданы ФГВФЛ в 2015 и 2016 годах в обмен на облигации внутреннего государственного займа, держателем которых было Министерство финансов Украины путем перечисления соответствующих средств в общий фонд Государственного бюджета Украины с учетом необходимости обеспечения финансовой стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщали Українські Новини, Ощадбанк принадлежит государству и депозиты физлиц в банке 100% гарантируются государством.

Вклады физлиц в банках - участниках ФГВФЛ гарантируются на сумму до 200 тыс. гривен.