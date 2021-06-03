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В школьном учебнике рассказывают о лечении магнитами
03 июня 2021 | 11:34
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Пока жестких рамок нет, в школьных учебниках продолжают находить антинаучные сведения. На этот раз ляп нашли в учебнике по природоведению для 5 класса. Там рассказывали о лечебных свойствах магнита.
Об этом сообщил кандидат меднаук, медблогер MedGoblin Андрей Семьянкив.
В учебнике 2013 года авторства Ольги Ярошенко и Валентины Бойко утверждается, что магниты "увеличивают опорную способность организма к различным болезням".
"Магнитные явления используют в медицине. Например, магнитотерапия - безболезненная процедура, польза от которой ощутима. Под действием магнитных сил возрастает сопротивляемость организма различным заболеваниям", — утверждают авторы.
При этом научные исследования опровергают пользу магнитотерапии. Тем не менее, в 2018 году этот учебник рекомендовало Министерство образования и науки.
Кроме того, в этом же учебнике пишут, что фазы луны якобы влияют на поведение людей: в дни полнолуния некоторые люди становятся упорствуют и раздражены. Это тоже ничем не подтвержденное заблуждение.
"Вам будет смешно, но на самом деле это тоже исследовали и это - неправда", — утверждает блогер, ссылаясь на исследование.
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[01.06.2021]
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