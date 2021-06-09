|
Москва передумала отказываться от доллара
09 июня 2021 | 10:16
распечатать комментарии [0] добавить в
Минфин России отозвал заявление о планах перевести с доллара на евро всю валютную ликвидность в стране.
Сообщение РИА Новости, опубликованное со ссылкой на директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрия Тимофеева, было аннулировано агентством. РИА уточняет, что это произошло потому, что Тимофеев «отозвал свою цитату».
также читайте
[02.06.2021]
|
Скоро на ТЕМЕ: открывая Полтавщину
по теме
Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики
09. 06. 2021 | 13:45
Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 3,8%. Об этом говорится в докладе World Bank "Перспективы мировой экономики" за июнь 2021 года, передает "Укринформ".
Пенсионная реформа: тунеядцы будут работать до 65 лет
09. 06. 2021 | 10:43
Поднятие пенсионного возраста назрело давно и оставалось вопросом времени, поэтому законопроект, зарегистрированный недавно в Верховной Раде, стал логичным шагом в пенсионной реформе. Такой точки зрения придерживаются эксперты, которые к тому же говорят: по пути повышения пенсионного возраста пошли многие европейские страны.
СШа раполагает всем для вступления в НАТО: США
09. 06. 2021 | 10:34
В Администрации президента США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Судебные претензии к России возросли до 99 млрд.дол.
09. 06. 2021 | 10:14
Объем претензий к правительству России, предъявленных в иностранных арбитражных судах, продолжает расти как на дрожжах. На сегодняшний день общая сумма исков приближается к отметке 100 млрд долларов, сообщил, выступая в ГосДуме во вторник, полномочный представитель президента Гарри Минх.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»