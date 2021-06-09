Москва передумала отказываться от доллара

09 июня 2021 | 10:16

Минфин России отозвал заявление о планах перевести с доллара на евро всю валютную ликвидность в стране.

Сообщение РИА Новости, опубликованное со ссылкой на директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрия Тимофеева, было аннулировано агентством. РИА уточняет, что это произошло потому, что Тимофеев «отозвал свою цитату».



В изначальной публикации говорилось, что цель властей - сделать Россию «евроизированной страной», чтобы доллар «был замещен евро».