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Москва передумала отказываться от доллара

09 июня 2021 | 10:16

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Минфин России отозвал заявление о планах перевести с доллара на евро всю валютную ликвидность в стране.


Сообщение РИА Новости, опубликованное со ссылкой на директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрия Тимофеева, было аннулировано агентством. РИА уточняет, что это произошло потому, что Тимофеев «отозвал свою цитату».

В изначальной публикации говорилось, что цель властей - сделать Россию «евроизированной страной», чтобы доллар «был замещен евро».



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