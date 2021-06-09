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СШа раполагает всем для вступления в НАТО: США

09 июня 2021 | 10:34

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В Администрации президента США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.


 

Однако Блинкен отметил, что вступление Украины в НАТО должно проходить при полом согласии стран-членов НАТО.

"Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран - членов НАТО. Считаю, что некоторые государства (Альянса, - ред) сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие. Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. И сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении", - отметил Блинкен.



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