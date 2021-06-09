Пенсионная реформа: тунеядцы будут работать до 65 лет

09 июня 2021 | 10:43

Поднятие пенсионного возраста назрело давно и оставалось вопросом времени, поэтому законопроект, зарегистрированный недавно в Верховной Раде, стал логичным шагом в пенсионной реформе. Такой точки зрения придерживаются эксперты, которые к тому же говорят: по пути повышения пенсионного возраста пошли многие европейские страны.

О том, в каком возрасте и когда смогут выходить на пенсию украинцы, рассказывает "Обозреватель" .

Последнее общее повышение пенсионного возраста в Украине было 10 лет назад. Ежегодно возраст выхода на заслуженный отдых для женщин повышали на полгода. То есть сейчас на пенсии могли рассчитывать те, кому 60. Депутаты предлагают поднять эту планку до 61. Но на деле люди будут выходить на пенсию и в более позднем возрасте – зависит от полученного стажа. Уже в 2027-м 45% украинцев в возрасте 60 лет пенсию не получат. Дальше выход на пенсию будет происходить по такой схеме:

Январь 2022 года. Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Январь 2023-го. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа. Уже это требование не смогут выполнить ощутимое количество украинцев, отмечает Ткаченко. Постепенно число тех, кто вынужденно работает до 63 и 65 лет, будет расти:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа.

Январь 2024-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 31 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 21 до 31 года стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 21 года стажа.

Январь 2025-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 32 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 22 лет стажа.

Январь 2026-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 33 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 23 лет стажа.

Январь 2027-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 34 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 24 лет стажа.

Январь 2028-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Эксперты считают, что избежать повышения пенсионного возраста не удастся. Прежде всего, потому, что со временем налоги работающих украинцев перестают покрывать пенсии. Пенсионный возраст в Украине один из самых низких в Европе.

Есть несколько причин, почему повышение пенсионного возраста – это неизбежность:

продолжительность жизни растет во всех странах;

украинцы, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;

рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;

повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.

В этом есть смысл, ведь в 65 мало кто из современных украинцев хочет идти на заслуженный отдых. В Институте демографии и социальных исследований при Национальной академии наук посчитали, что в 2036 году украинцев старше 60 лет будет как минимум 28%.

Есть и другие пути изменения соотношения работающих и пенсионеров. Например, выход бизнеса из тени и сокращение количества неофициально трудоустроенных.

Как сообщали Українські Новини, с первого июня в Украине начался перерасчет пенсионных выплат.

Пенсии вырастут у работающих пенсионеров, при этом будет произведена доплата за предыдущие месяцы.

При этом перерасчет будет проводиться по новым правилам, соответствующий законопроект разработал Кабинет Министров Украины.