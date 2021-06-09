|
Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики
09 июня 2021 | 13:45
распечатать комментарии [0] добавить в
Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 3,8%. Об этом говорится в докладе World Bank "Перспективы мировой экономики" за июнь 2021 года, передает "Укринформ".
Так, по прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м, и 2023 году вырастет на 3,1%.
Во Всемирном банке отмечают, что в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% — это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, который объясняется интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах.
"Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру", — заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров 31 мая одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.
Согласно базовому сценарию Кабмина, рост ВВП прогнозируется на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году.
Напомним при этом, что прогноз роста ВВП на текущий год Кабмин недавно ухудшил с 4,6% до 4,1%.
В первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года реальный ВВП Украины упал на 2%.
также читайте
[02.06.2021]
|
Скоро на ТЕМЕ: открывая Полтавщину
по теме
Пенсионная реформа: тунеядцы будут работать до 65 лет
09. 06. 2021 | 10:43
Поднятие пенсионного возраста назрело давно и оставалось вопросом времени, поэтому законопроект, зарегистрированный недавно в Верховной Раде, стал логичным шагом в пенсионной реформе. Такой точки зрения придерживаются эксперты, которые к тому же говорят: по пути повышения пенсионного возраста пошли многие европейские страны.
СШа раполагает всем для вступления в НАТО: США
09. 06. 2021 | 10:34
В Администрации президента США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Москва передумала отказываться от доллара
09. 06. 2021 | 10:16
Минфин России отозвал заявление о планах перевести с доллара на евро всю валютную ликвидность в стране.
Судебные претензии к России возросли до 99 млрд.дол.
09. 06. 2021 | 10:14
Объем претензий к правительству России, предъявленных в иностранных арбитражных судах, продолжает расти как на дрожжах. На сегодняшний день общая сумма исков приближается к отметке 100 млрд долларов, сообщил, выступая в ГосДуме во вторник, полномочный представитель президента Гарри Минх.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»