ТЕМА

Процесс окукливания России продолжается

11 июня 2021 | 10:56

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Россия, вслед за выходом из Договора по открытому небу, отказалась от меморандума по "открытой суше" с США. Этот документ, действовавший с 1992 года, предусматривал, что российские и американские дипломаты могут свободно перемещаться по территориям стран, где они работают.


Распоряжение о прекращении действия меморандума об "открытой суше" подписал в четверг глава правительства России Михаил Мишустин. О том, что Россия ограничит поездки дипломатов США по стране, ранее заявлял российский МИД.

Отказ от меморандума стал частью комплекса мер, которые российская сторона приняла после того, как США в апреле ввели новые санкции, связанные с вмешательством России в выборы, кибератаками, а также преследованием оппозиционера Алексея Навального. Помимо прочего, Россия внесла США в список стран, проводящих недружественную политику, и на основании этого запретила американской дипмиссии в Москве нанимать на работу российских граждан.

Российский посол Анатолий Антонов в марте покинул США, отправившись на консультации, а затем Москву покинул и посол США в России Джон Салливан. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг, что в Вашингтоне ожидают возвращения американского посла в Москву в ближайшие недели.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться предстоящей 16 июня в Женеве встречи президентов России и США и только после неё обсуждать возможное возвращение послов.



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