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Процесс окукливания России продолжается
11 июня 2021 | 10:56
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Россия, вслед за выходом из Договора по открытому небу, отказалась от меморандума по "открытой суше" с США. Этот документ, действовавший с 1992 года, предусматривал, что российские и американские дипломаты могут свободно перемещаться по территориям стран, где они работают.
Распоряжение о прекращении действия меморандума об "открытой суше" подписал в четверг глава правительства России Михаил Мишустин. О том, что Россия ограничит поездки дипломатов США по стране, ранее заявлял российский МИД.
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