“Укрзализныця” готовит проект по высокоскоростному движению с оператором Италии

“Укрзализныця” сейчас находится в стадии масштабной перестройки. Мы хотим избавиться от советского наследия как в юридической плоскости, так и в плоскости подвижного состава и инфраструктуры. И именно поэтому нам нужны инвестиции, чтобы организовать сервисы, привести в порядок активы. Нам нужны инвестиции для обновления локомотивного сегмента, вагонного парка и инфраструктуры”, — подчеркнул Юрик.

Он добавил, что “Укрзализныця” имеет амбициозную цель — внедрение высокоскоростного железнодорожного движения в Украине, и этот вопрос также является одним из приоритетов государства, что закреплено на уровне Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года.

“Должен сказать откровенно: сейчас у нас нет технологий для скоростного движения. Максимальная скорость, которую мы можем обеспечить в режиме полной безопасности, — 160 км\ч. Поэтому сейчас мы находимся в переговорах с нашими итальянскими партнерами о возможности запуска такого проекта, детально изучаем материалы и возможности, чтобы воплотить его в Украине”, — добавил глава “Укрзализныци”.

Он также уточнил, что главная цель — не просто воплотить отдельный какой-то локальный проект, а совместить его с европейской сетью.

“Наша идея в том, чтобы украинский пассажир почувствовал себя как европейский, когда можно сесть в поезд в Киеве, Одессе или Львове, а сойти в Варшаве или другой европейской столице. Как я уже сказал, это очень амбициозно, это требует значительных финансовых вливаний. Сейчас мы только в начале этого путешествия. Сейчас наша задача — сделать ТЭО в партнерстве с нашими европейскими коллегами”, — сказал Юрик, добавив, что, по предварительным оценкам, этот проект может стоить $15-16 млрд.

“Укрзализныця” очень заинтересована в этом проекте, и до конца года надеется получить драфт ТЭО проекта, чтобы делать дальнейшие шаги.

“Уверен, что сотрудничество с широким кругом наших европейских партнеров будет иметь положительные результаты уже в ближайшей перспективе, в частности, позволит перенять опыт реализации подобных проектов и привлечь финансирование на льготных условиях”, — резюмировал Юрик.