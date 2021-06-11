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“Укрзализныця” готовит проект по высокоскоростному движению с оператором Италии
11 июня 2021 | 16:45
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“Укрзализныця” совместно с железнодорожным оператором Италии Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A. (FS) работает над предварительным технико-экономическим обоснованием внедрения высокоскоростного железнодорожного движения в Украине в рамках ранее подписанного меморандума. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик во время украинско-итальянского бизнес-форума, состоявшегося в рамках официального визита в Украину министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
“Укрзализныця” сейчас находится в стадии масштабной перестройки. Мы хотим избавиться от советского наследия как в юридической плоскости, так и в плоскости подвижного состава и инфраструктуры. И именно поэтому нам нужны инвестиции, чтобы организовать сервисы, привести в порядок активы. Нам нужны инвестиции для обновления локомотивного сегмента, вагонного парка и инфраструктуры”, — подчеркнул Юрик.
Он добавил, что “Укрзализныця” имеет амбициозную цель — внедрение высокоскоростного железнодорожного движения в Украине, и этот вопрос также является одним из приоритетов государства, что закреплено на уровне Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года.
“Должен сказать откровенно: сейчас у нас нет технологий для скоростного движения. Максимальная скорость, которую мы можем обеспечить в режиме полной безопасности, — 160 км\ч. Поэтому сейчас мы находимся в переговорах с нашими итальянскими партнерами о возможности запуска такого проекта, детально изучаем материалы и возможности, чтобы воплотить его в Украине”, — добавил глава “Укрзализныци”.
Он также уточнил, что главная цель — не просто воплотить отдельный какой-то локальный проект, а совместить его с европейской сетью.
“Наша идея в том, чтобы украинский пассажир почувствовал себя как европейский, когда можно сесть в поезд в Киеве, Одессе или Львове, а сойти в Варшаве или другой европейской столице. Как я уже сказал, это очень амбициозно, это требует значительных финансовых вливаний. Сейчас мы только в начале этого путешествия. Сейчас наша задача — сделать ТЭО в партнерстве с нашими европейскими коллегами”, — сказал Юрик, добавив, что, по предварительным оценкам, этот проект может стоить $15-16 млрд.
“Укрзализныця” очень заинтересована в этом проекте, и до конца года надеется получить драфт ТЭО проекта, чтобы делать дальнейшие шаги.
“Уверен, что сотрудничество с широким кругом наших европейских партнеров будет иметь положительные результаты уже в ближайшей перспективе, в частности, позволит перенять опыт реализации подобных проектов и привлечь финансирование на льготных условиях”, — резюмировал Юрик.
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