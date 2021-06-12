Укрзалізниця повертає веловагони

Перевозити велосипеди у потягах далекого сполучення та швидкісних наразі можна тільки в розібраному та упакованому вигляді на місцях, передбачених для ручної поклажі.

Нагадаємо, що з 15 березня курсують поїзди з обладнаними для велосипедів місцями за маршрутом Святошин — Буча в межах проєкту Kyiv City Express.

Укрзалізниця взяла до уваги пропозиції громадян щодо облаштування приміських потягів спеціальними веловагонами, в яких розташовані тримачі для велосипедів. Наразі це стосується напрямку Карпат, адже саме зараз активно розпочинається велосезон в цьому регіоні.