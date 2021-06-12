ТЕМА

Укрзалізниця повертає веловагони

12 июня 2021 | 09:17

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Укрзалізниця взяла до уваги пропозиції громадян щодо облаштування приміських потягів спеціальними веловагонами, в яких розташовані тримачі для велосипедів. Наразі це стосується напрямку Карпат, адже саме зараз активно розпочинається велосезон в цьому регіоні.


Вже 12 червня почне курсувати електропоїзд № 7001/7002 сполученням Львів — Мукачево — Львів, у якому можна буде комфортно перевозити велосипеди.

А з 5 червня цього року вже курсує обладнаний для велосипедів потяг № 829/830 Львів — Ужгород — Львів.

Ба більше, за даними прес-центра всі приміські поїзди, які пройдуть капітальний ремонт впродовж 2021 року, будуть оснащені тримачами для велосипедів.

Нагадаємо, що з 15 березня курсують поїзди з обладнаними для велосипедів місцями за маршрутом Святошин — Буча в межах проєкту Kyiv City Express.

Правила перевезення велосипедів у потягах укрзалізниці:

Перевозити велосипеди у потягах далекого сполучення та швидкісних наразі можна тільки в розібраному та упакованому вигляді на місцях, передбачених для ручної поклажі.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

2004 год, начало президентской кампании
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100