Маск снова поменял стоимость биткоина

Цена главной криптовалюты биткойн подскочила почти на 10% — до $39,37 тысячи после того, как основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что американский автопроизводитель снова начнет продавать машины за биткойны, если процесс майнинга станет более экологичным.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



