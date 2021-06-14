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Маск снова поменял стоимость биткоина
14 июня 2021 | 12:30
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Цена главной криптовалюты биткойн подскочила почти на 10% — до $39,37 тысячи после того, как основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что американский автопроизводитель снова начнет продавать машины за биткойны, если процесс майнинга станет более экологичным.
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