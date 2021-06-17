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Украина переходит в зону опустынивания, погодных катаклизмов и сверхвысоких температур

17 июня 2021 | 17:49

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В то время как на украинские области обрушиваются штормовые предупреждения, Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий из-за климатических изменений. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухами.

УНН



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