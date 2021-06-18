В Ялте после засухи - потоп

В аннексированном Крыму в Ялте, где объявили режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из берегов реки Водопадной, будут запланировано отключать водоснабжение практически по всему региону, на некоторых улицах отключают электричество.

Об этом рассказала "глава" администрации города Янина Павленко в видеообращении к горожанам.

"Еще раз хочу повторить, что в Ялте введен режим ЧС. Обращаюсь сейчас ко всем, прошу всех запастить водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды по всему региону...Еще раз прошу всех оставаться дома и не паниковать", - сказала она.

Кроме того, как пишет "Интерфакс", в городе проводят эвакуацию людей, эвакуируют на военной технике, которая будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ. Развернуто три пункта обогрева, где работают волонтеры.

"Отключаем электроэнергию в тех местах, где может случиться замыкание. Таких улиц, к сожалению, очень много", - рассказала Павленко.