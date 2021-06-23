В Подмосковье поножовщина привела к смерти пионервожатой

23 июня 2021 | 13:03

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В Подмосковье вожатая лагеря убила коллегу из-за спора, кто лучше. Девушки — студентки, двадцати и двадцати двух лет, проходили в лагере практику. Они поспорили, кто лучший вожатый. Спор завязался, когда девушки выпивали.

В ходе конфликта вожатые ранили друг друга, одна скончалась, а другая поранила руку, когда пыталась выхватить нож из рук соперницы. Конфликт произошел в лагере «Лесной лорд». На сайте учреждения говорится, что он работает на базе Лицея одаренных российских детей (ЛОРД) РГСУ.



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