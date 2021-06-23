ТЕМА

Украинские города продолжают меряться флагштоками

23 июня 2021 | 13:07

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Третий по величине флагшток в Украине высотой 72 м установили в Кривом Роге.


В Кривом Роге установили флагшток высотой 72 метра. Он вошел в тройку крупнейших в Украине.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его словам, четыре года назад первый флагшток-гигант был установлен в Днепре, в прошлом году по днепровскому проекту флагшток появился и в Киеве.

На криворожском флагштоке ко Дню флага и Дню независимости будет поднят национальный флаг размером 12 на 18 метров.

"В августе Украина празднует 30-летие независимости. А накануне - День флага. К символическим датам над Кривым Рогом поднимем наш стяг. Для него уже установили флагшток высотой 72 метра", - сказал Резниченко.

Флагшток в Кривом Роге является копией днепровского, он установлен в городском парке Героев. Для его установки был подготовлен фундамент толщиной 2 метра. Конструкция удерживается с помощью более чем двух десятков больших болтов.



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