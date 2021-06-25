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ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА ПОЛІЦІЇ КИЄВА ДЕЙДЕЙ ОРГАНІЗУВАВ ЗАВЕЗЕННЯ КІЛЕРІВ ДЛЯ ЗАМАХУ НА НАРКОБАРОНА
25 июня 2021 | 08:32
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Помічник керівника київської поліції Євген Дейдей організував завезення в Україну ймовірних кілерів для замаху на балканського наркобарона Радоє Звіцера, яке відбулося у Києві навесні 2020 року.
Про це йдеться у новому фільмі-розслідування «Чотири кілери, три копи і наркобарон» команди «Слідства.Інфо».
В Україну один з лідерів балканського наркоклану «Кавач» Радоє Звіцер приїхав разом з родиною в 2019 році.
У травні 2020-го його розстріляли в центрі Києва, на території одного з житлових комплексів. У нього влучило щонайменше п’ять куль, але він вижив. Вже наступного дня українська поліція затримала групу ймовірних кілерів під Одесою. Наразі їх обвинувачують у кількох злочинах, зокрема, замаху на вбивство. Всі четверо є громадянами балканських країн.
Як з’ясували журналісти, з транспортуванням територією України ймовірним кілерам допомагав колишній народний депутат Євген Дейдей. Наразі він працює помічником керівника поліції Києва. Для перевезення групи балканців він залучив своїх товаришів, в тому числі діючих співробітників поліції.
У документах, які є у розпорядженні журналістів, йдеться, що двоє поліцейських Ростіслав Чернобровий та Семен Гордієнко напередодні замаху перевозили ймовірних кілерів з Чернівецької області до Києва, а одразу після розстрілу — з Києва в напрямку Одеси на автомобілі «Тойота Секвоя». Дорогою на Південь їх затримали спецпризначенці.
Поліцейському Семену Гордієнку вдалося втекти під час затримання групи, а Ростіслава Чернобрового затримали, але згодом відпустили. Під час допитів вони вказали, що виконували прохання Євгена Дейдея.
В розпорядженні «Слідства.Інфо» є свідчення самого Дейдея. Він підтвердив, що просив своїх товаришів допомогти з транспортуванням іноземців. Та стверджував, що не знав, з якою метою балканці приїхали в Україну. Дейдей нібито виконував прохання свого «знайомого з Польщі» на ім’я Мачей. Ким є ця людина журналістам встановити не вдалося.
Автомобіль «Тойота Секвоя», на якому перевозили групу ймовірних кілерів, був зареєстрований на людину з оточення колишнього народного депутата. Після інциденту з балканцями машину продали.
Євген Дейдеєм відмовився спілкуватися з журналістами «Слідства.Інфо» на цю тему. Разом з товаришами Євген Дейдей має статус свідків у справі про замах на Радоє Звіцера. Всі вони продовжують працювати у київській поліції.
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