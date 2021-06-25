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Зеленский допустил референдум по Донбассу и назвал тему встречи с Путиным
25 июня 2021 | 08:51
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Президент Украины считает, что нужно сохранить минские соглашения, но и найти новый формат урегулирования конфликта. Он рассчитывает добиться этого на встречах с Путиным и Байденом. Зеленский не исключил референдума по Донбассу.
Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины изначально были «еле живым» документом, считает президент страны Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью каналу «1+1».
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