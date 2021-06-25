Зеленский допустил референдум по Донбассу и назвал тему встречи с Путиным

25 июня 2021 | 08:51

Президент Украины считает, что нужно сохранить минские соглашения, но и найти новый формат урегулирования конфликта. Он рассчитывает добиться этого на встречах с Путиным и Байденом. Зеленский не исключил референдума по Донбассу.

Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины изначально были «еле живым» документом, считает президент страны Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью каналу «1+1».



На вопрос журналистки о том, считает ли президент, что «Минск умер», Зеленский ответил: «Он и родился еле живым».



В то же время украинский лидер указал, что минские соглашения — единственный документ для урегулирования ситуации в Донбассе, и его нужно сохранить, но необходим и новый формат. «Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую повестку решения этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать», — добавил Зеленский.



По словам Зеленского, вопрос встречи с российским президентом Владимиром Путиным «стоит в повестке», основной темой потенциальных переговоров станут вопросы безопасности. «С Кремлем сегодня это вопрос нашей вероятной возможной встречи. <...> Наши администрации соединились по повестке, и по сроку, и месту встречи», — сказал он.



Президент заявил также, что в случае провала переговоров по Донбассу с Россией, США или в Нормандском формате вопрос о дальнейших отношениях Киева с регионом может быть вынесен на всеукраинский референдум. «Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины», — отметил он.