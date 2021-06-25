ТЕМА

В Киеве грузчики избили экс-замминистра

25 июня 2021 | 08:29

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В столице избили экс-чиновника времен президентства Петра Порошенко, занимавшего должность заместителя министра правительства и работавшего в "Нафтогазе", а сейчас возглавляющего ООО "Центр исследований: энергетика и политика" Вадима Гламаздина. На него напали 23 июня около 22:00 в одном из дворов на бульваре Леси Украинки в Печерском районе.


По информации источников "Страны" в МВД, бывший чиновник встрял в словесную перепалку с двумя грузчиками и их шофером, которые привезли товар на микроавтобусе "Мерседес" с житомирскими номерами кому-то из жильцов и, вероятно, перегородили выезд из двора.

По версии грузчиков, в ходе конфликта Гламаздин повредил зеркало их автомобиля, ударив по нему рукой. После этого завязалась драка с грузчиками, и экс-чиновник позвал на подмогу своего родственника и коллегу по работе по фамилии Тонкоголосюк. Тот прибежал не с пустыми руками, а вооруженный травматическим пистолетом "Форт", официально зарегистрированным на него.

Началась стрельба, в результате которой двое грузчиков попали в больницу с огнестрельными ранениями. Бывшему заму министра тоже потребовалась помощь медиков. Но у него нашли только синяки и ссадины, поэтому в больнице ему обработали раны и отпустили его домой.

Полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины - хулиганство с использованием оружия. Пистолет с патронами и гильзы изъяты. Если следствие выяснит, что стрельба была не необходимой самообороной, то родственнику бывшего чиновника грозит до семи лет тюрьмы. Пока идут следственные разбирательства, полиция никого не задерживала.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Это было так давно...
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100