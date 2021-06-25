В Киеве грузчики избили экс-замминистра

25 июня 2021 | 08:29

В столице избили экс-чиновника времен президентства Петра Порошенко, занимавшего должность заместителя министра правительства и работавшего в "Нафтогазе", а сейчас возглавляющего ООО "Центр исследований: энергетика и политика" Вадима Гламаздина. На него напали 23 июня около 22:00 в одном из дворов на бульваре Леси Украинки в Печерском районе.

По информации источников "Страны" в МВД, бывший чиновник встрял в словесную перепалку с двумя грузчиками и их шофером, которые привезли товар на микроавтобусе "Мерседес" с житомирскими номерами кому-то из жильцов и, вероятно, перегородили выезд из двора.

По версии грузчиков, в ходе конфликта Гламаздин повредил зеркало их автомобиля, ударив по нему рукой. После этого завязалась драка с грузчиками, и экс-чиновник позвал на подмогу своего родственника и коллегу по работе по фамилии Тонкоголосюк. Тот прибежал не с пустыми руками, а вооруженный травматическим пистолетом "Форт", официально зарегистрированным на него.

Началась стрельба, в результате которой двое грузчиков попали в больницу с огнестрельными ранениями. Бывшему заму министра тоже потребовалась помощь медиков. Но у него нашли только синяки и ссадины, поэтому в больнице ему обработали раны и отпустили его домой.

Полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины - хулиганство с использованием оружия. Пистолет с патронами и гильзы изъяты. Если следствие выяснит, что стрельба была не необходимой самообороной, то родственнику бывшего чиновника грозит до семи лет тюрьмы. Пока идут следственные разбирательства, полиция никого не задерживала.