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Глава Intel предсказал падение индустрии микросхем

28 июня 2021 | 09:25

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На фоне пандемии и повысившегося спроса на электронику образовался дефицит предложения чипов, из-за чего пострадали самые разные отрасли. Глава Intel ожидает, что пик дефицита придется на вторую половину 2021 года.


Существующий дефицит чипов на рынке электроники продолжит усугубляться и достигнет пика во второй половине текущего года, считает директор компании Intel Пэт Гелсинджер. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Я не думаю, что индустрия микросхем вернется к здоровому балансу спроса и предложения до 2023 года, — сказал он в интервью. — Я думаю, что в самых разных отраслях ситуация будет ухудшаться, прежде чем стать лучше».

На фоне восстановления экономики после падения в пандемию вырос спрос на компоненты для электронных устройств. Это усугубилось локдаунами и более быстрым переходом населения к цифровизации жизни, сообщает агентство. Это, по словам Гелсинджера, еще больше ограничило способность полупроводниковой промышленности справляться с потоком заказов.

Ситуация затрагивает множество сфер, от автомобильной промышленности до производства бытовой электроники, пишет Bloomberg.

Однако в долгосрочной перспективе отрасль производства микросхем ждет рост, прогнозирует Гелсинджер. По его словам, в ближайшее десятилетие его будет стимулировать развитие технологий 5G, электромобилей и искусственного интеллекта.

РБК



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