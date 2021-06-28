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Глава Intel предсказал падение индустрии микросхем
28 июня 2021 | 09:25
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На фоне пандемии и повысившегося спроса на электронику образовался дефицит предложения чипов, из-за чего пострадали самые разные отрасли. Глава Intel ожидает, что пик дефицита придется на вторую половину 2021 года.
Существующий дефицит чипов на рынке электроники продолжит усугубляться и достигнет пика во второй половине текущего года, считает директор компании Intel Пэт Гелсинджер. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.
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