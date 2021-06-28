ТЕМА

Мэнсона, обплевавшего оператора, засудят

28 июня 2021 | 09:20

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Американский певец Мэрилин Мэнсон намерен добровольно явиться в полицию для предъявления ему обвинения в нападении на видеооператора в 2019 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника полиции Гилфорда Энтони Била Бёрпи.


Мэнсон явится в полицейское управление Лос-Анджелеса, об этом было достигнуто соглашение между адвокатом певца и должностными лицами штата Нью-Гэмпшир, в котором произошел инцидент.

Предъявление обвинения Мэнсону в окружном суде Лаконии может быть назначено на середину августа, это зависит от того, когда певец посетит полицию, передает телеканал WMUR9.

Певца обвиняют в нападении на видеооператора на концерте в павильоне Банка Нью-Гэмшира 18 августа 2019 года. По словам свидетелей, Мэнсон несколько раз плюнул в камеру. Исполнителю грозит лишение свободы на срок до одного года и штраф в размере $2000.

В мае актриса Эсме Бьянко подала иск к Мэнсону с обвинениями в изнасиловании. По словам Бьянко, певец перед этим принуждал ее к сексу угрозами, силой, либо под действием наркотиков.

В феврале в абьюзе Мэнсона обвинила актриса Рейчел Вуд, заявив, что он издевался над ней несколько лет, после этого с исполнителем разорвал контракт лейбл Loma Vista Recording. Вуд не уточнила характер насилия, был он моральный или физический. Ранее Мэнсон отрицал подобные обвинения.



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