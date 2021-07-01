Учения Sea Breeze-2021. Участники приступили к боевому развёртыванию

01 июля 2021 | 10:04

Об этом сообщает одесское издание “Думская”. Сообщается, что первым гавань покинул румынский корвет 265, а последним отшвартовался американский ракетный эсминец Ross.

По информации издания, в составе эскадры также ушли украинский учебный катер Смела и катер морской охраны Госпогранслужбы Балаклава.

Как сообщала Planeta, в учениях будут задействованы 32 корабля, 40 самолетов, 5 тысяч военнослужащих и 18 отрядов специальных и водолазных операций из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.

В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран, самое большое в истории учений.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.