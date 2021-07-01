ТЕМА

Кто выиграет ЕВРО-2020? Предсказание Луческу

01 июля 2021 | 10:20

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Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказал свое предположение относительно того, кто станет победителем Евро-2020.

«Италия выиграет чемпионат. Пока что больше всех меня впечатлила именно сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что являются командой», - сказал Луческу.



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