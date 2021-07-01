должников будут лишать жилья и выселять в приюты

В Украине предлагают предоставить широкие полномочия частным исполнителям, которые займутся "выбиванием" долгов с рядовых граждан. Эксперты подсчитали, что системное невыполнение судебных решений о стягивания долгов с должников привело к тому, что их общая задолженность достигла суммы в 770 миллиардов гривен.

Новый проект закона №5660 "О принудительном исполнении решений", с текст которого можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины, предлагает полностью изменить действующее регулирование исполнительного производства. Законопроект предусматривает расширение полномочий частных исполнителей и их помощников.

Так, авторы проекта закона предлагают внести изменения в Жилищный кодекс, где сказано, что должников нельзя выселить из жилья без предоставления другого. Однако, после принудительной смены собственника все жильцы обязаны освободить жилище добровольно или по решению суда.

Решение суда для выселения жильцов из дома требуется в том случае, если в нем прописан малолетний ребенок. Однако это не означает, что при таких обстоятельствах суд должен остановить обращение взыскания или реализацию имущества.

Чтобы защитить исполнителей на случай, если жильцы арестованной жилплощади будут оказывать сопротивление, в законопроекте предусмотрен штраф в размере 200 необлагаемых минимумов, на сегодняшний день это 3400 гривен.

Временные приюты для выселенных должников на срок до года будут предоставлять местные власти. В каких условиях будут проживать задолжавшие за коммуналку или ипотеку украинцы, не уточняется. Более того, если в жилом фонде местной громады такого помещения не найдется, то это тоже не будет причиной для препятствования выселению.