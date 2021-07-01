ТЕМА

Зеленський: Якби ми були один народ, то над Москвою майорів би жовто-блакитний прапор

01 июля 2021 | 10:51

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.


 "Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався б жовто-блакитний прапор. Так що, ми точно не один народ. У кожного з нас свій шлях".

 За словами президента, "неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі".

Він нагадав, що в українців і росіян є багато спільного – загальна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальні перемога над фашизмом, загальні трагедії – і, "можливо, щось спільне у буде в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальний поділ між нашими країнами".

Зеленський ще раз повторив, що українці і росіяни не один народ, але у них "мета дійсно повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі і повернути Україні її території".

30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

© National Geographic/Marc Moritsch Теленок зебры неесколько месяцев держится рядом с матерью, определяя ее по голосу, запаху и рисунку на коже.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100