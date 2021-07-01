ТЕМА

У Києві підстрибнула ватрість паркування

01 июля 2021 | 15:00

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35 грн/год центрі міста (було 10 грн/год)
25 грн/год на прилеглих до центру територіях (було 7 грн/год)
5 грн/год в спальних районах (залишається стара вартість).
 
Найближчим часом будуть оновлені ціни на погодинне паркування і абонементи в додатку Київ Цифровий.
 
При купівлі місячних абонементів вартість паркування буде дешевша (https://t.me/kyUAnyn/178). 
 
Безкоштовним паркування залишається вночі, у вихідні та святкові дні.


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