У Києві підстрибнула ватрість паркування

01 июля 2021 | 15:00

35 грн/год центрі міста (було 10 грн/год)

25 грн/год на прилеглих до центру територіях (було 7 грн/год)

5 грн/год в спальних районах (залишається стара вартість).

Найближчим часом будуть оновлені ціни на погодинне паркування і абонементи в додатку Київ Цифровий.

При купівлі місячних абонементів вартість паркування буде дешевша (https://t.me/kyUAnyn/178).