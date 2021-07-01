Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - Кулеба

01 июля 2021 | 15:05

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Это будет раньше, чем украинское членство в ЕС. Об этом он заявил в интервью изданию "Ліга.net".

Он заявил, что никаких дат не будет называть. "Но по логике исторического процесса я могу довольно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", - сообщил министр. Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.



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