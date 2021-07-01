В России "запретили" пакт Молотова-Риббентропа

01 июля 2021 | 17:59

Путин запретил приравнивать цели СССР и Германии во Второй мировой войне.

В России запретили публично приравнивать цели и идеи СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.



«Запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ, либо при размещении информации с использованием интернета отождествление идей, целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии и европейских стран оси», — говорится в тексте закона.

РБК