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В России "запретили" пакт Молотова-Риббентропа

01 июля 2021 | 17:59

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Путин запретил приравнивать цели СССР и Германии во Второй мировой войне.


В России запретили публично приравнивать цели и идеи СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ, либо при размещении информации с использованием интернета отождествление идей, целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии и европейских стран оси», — говорится в тексте закона.
 РБК



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