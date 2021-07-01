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Сорос начал торговать криптой

01 июля 2021 | 18:01

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Инвестиционный фонд миллиардера Джорджа Сороса Soros Fund Management начал торговать биткоинами. Об этом сообщает The Street со ссылкой на собственные источники. По информации издания, разрешение на торговлю биткоинами и другими криптовалютами дала главный инвестиционный директор Soros Fund Management Дон Фицпатрик.

Источники утверждают, что Фицпатрик и ее команда изучали цифровые активы в течение некоторого времени перед тем как приступить к торговле. Также изданию известно о переговорах, которые ведет Фицпатрик с целью инвестировать в крупные компании, основанные на блокчейне.

В марте главный инвестиционный директор Soros Fund Management утверждала, что криптовалюта находится в «точке перелома». По словам Фицпатрик, это заставляет фонд инвестировать в цифровую инфраструктуру.

Soros Fund Management — это второй самый успешный хедж-фонд всех времен по версии Institutional Investor. С момента своего основания в 1970 году Джорджем Соросом и Джимом Роджерсом фонд приносит инвесторам 44% годовых.
 



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