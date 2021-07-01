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Украинских фанатов, избивших россиянина в ушанке в украинском секторе стадиона Глазго обязали явиться в прокуратуру
01 июля 2021 | 18:03
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Российский болельщик Денис Смоленский, на которого напали на стадионе во время матча 1/8 финала Евро между сборными Швеции и Украины, сообщил о задержании нападавшего. Его слова приводит RT.
«Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — сказал Смоленский.
Перед матчем в соцсетях появились фотографии болельщика, который пришел на игру в футболке сборной России, с российским флагом и в шапке-ушанке. А затем — фото, на котором фанат стоит на трибуне уже в разорванной футболке, без флага и шапки. Позднее было опубликовано видео с нападением на фаната.
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