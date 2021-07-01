Украинских фанатов, избивших россиянина в ушанке в украинском секторе стадиона Глазго обязали явиться в прокуратуру

01 июля 2021 | 18:03

Российский болельщик Денис Смоленский, на которого напали на стадионе во время матча 1/8 финала Евро между сборными Швеции и Украины, сообщил о задержании нападавшего. Его слова приводит RT.

«Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — сказал Смоленский.



Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Сборная Украины выиграла в дополнительное время со счетом 2:1.



Перед матчем в соцсетях появились фотографии болельщика, который пришел на игру в футболке сборной России, с российским флагом и в шапке-ушанке. А затем — фото, на котором фанат стоит на трибуне уже в разорванной футболке, без флага и шапки. Позднее было опубликовано видео с нападением на фаната.



В посольстве России заявили, что пострадавший к российским дипломатам не обращался.



В полиции Глазго заявили о нескольких задержаниях на этом матче. «Один 31-летний мужчина был задержан за пределами стадиона в связи с нападением. Он был освобожден, позднее он должен будет явиться в прокуратуру. Еще один 34-летний мужчина был задержан в связи с нападением, а 24-летний мужчина — в связи с нарушением порядка. Оба эти задержания произошли на стадионе, оба мужчины были освобождены, они тоже позднее должны будут явиться в прокуратуру», — говорится в заявлении полиции, которое приводит портал GlasgowLive.