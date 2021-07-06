ТЕМА

Путин поручил готовить экономику к войне

06 июля 2021 | 10:13

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Экономика Российской Федерации, всех ее субъектов и муниципальных образований должна быть подготовлена к обеспечению защиты от вооруженного нападения и удовлетворению нужд государства и населения в военное время. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности РФ, которую своим указом утвердил президент Владимир Путин.



«…требуется «поддерживать <…> потенциал ядерного сдерживания», обеспечивать «готовность к боевому применению» вооруженных сил и технологическую независимость ОПК, а также планировать и провести «мероприятия по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей <…> от опасностей возникающих, при военных конфликтах», говорится в документе.

Одновременно провозглашается отказ от тезиса времен брежневской разрядки о «поэтапном движении к миру, свободному от ядерного оружия». Этот пункт присутствовал в стратегии-2016, а в новой редакции был изъят.

Причем если 5 лет назад СовБез допускал возвращение России к прежнему международному статусу и указывал в качестве цели развития, например, «привлечение иностранных инвестиций», то в стратегии-2021, наоборот, упор делается на дальнейший изоляционизм.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Наші хлопці на Кубі
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100