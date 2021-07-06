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Путин поручил готовить экономику к войне
06 июля 2021 | 10:13
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Экономика Российской Федерации, всех ее субъектов и муниципальных образований должна быть подготовлена к обеспечению защиты от вооруженного нападения и удовлетворению нужд государства и населения в военное время. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности РФ, которую своим указом утвердил президент Владимир Путин.
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