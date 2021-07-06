Путин поручил готовить экономику к войне

06 июля 2021 | 10:13

Экономика Российской Федерации, всех ее субъектов и муниципальных образований должна быть подготовлена к обеспечению защиты от вооруженного нападения и удовлетворению нужд государства и населения в военное время. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности РФ, которую своим указом утвердил президент Владимир Путин.



«…требуется «поддерживать <…> потенциал ядерного сдерживания», обеспечивать «готовность к боевому применению» вооруженных сил и технологическую независимость ОПК, а также планировать и провести «мероприятия по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей <…> от опасностей возникающих, при военных конфликтах», говорится в документе.



Одновременно провозглашается отказ от тезиса времен брежневской разрядки о «поэтапном движении к миру, свободному от ядерного оружия». Этот пункт присутствовал в стратегии-2016, а в новой редакции был изъят.



Причем если 5 лет назад СовБез допускал возвращение России к прежнему международному статусу и указывал в качестве цели развития, например, «привлечение иностранных инвестиций», то в стратегии-2021, наоборот, упор делается на дальнейший изоляционизм.