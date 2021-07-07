В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю на трёх тысячах работающих жителей — продуктивность не снизилась

07 июля 2021 | 08:57

Люди стали счастливее, работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.

В Исландии подвели итоги четырёхлетнего исследования четырёхдневной рабочей недели. В эксперименте приняли участие три тысячи человек или 1% всей рабочей силы страны — результаты признали положительными, говорится в совместном отчёте Ассоциации за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британского центра Autonomy.

Эксперимент проходил с 2015 по 2019 годы и стал крупнейшим испытанием укороченной рабочей недели. В нём приняли участие госслужащие страны из разных сфер — от учителей до врачей в больницах.

Испытания проходили в два этапа: в первом приняли участие 2,5 тысячи человек, а во втором — 440. Работников временно перевели с 40-часовой рабочей недели на 35 или 36-часовую без снижения заработной платы. При этом не все участники работали по традиционному графику с 9 утра до 5 вечера, а некоторые работали в ночные смены.

Несмотря на все переменные, результатом стала либо такая же производительность, либо повышение эффективности труда. Кроме того, все испытуемые отметили снижение стресса и выгорания, улучшение самочувствия, а также налаживание баланса работы и отдыха. И менеджеры, и рядовой персонал признали испытания «большим успехом».

На разных рабочих местах по-разному адаптировались к снижению рабочих часов. В некоторых случаях сотрудники начинали делегировать и приоритизировать задачи более эффективно, переходили на более короткие и сфокусированные встречи, а вместо некоторых собраний обсуждали всё по электронной почте.

Успех эксперимента позволил исландским профсоюзам добиться постоянного сокращения рабочих часов для работников с 2019 года — это затронуло десятки тысяч их участников. На момент выхода исследования 86% рабочей силы страны либо уже работают меньше часов, либо имеют право на их сокращение.

Авторы предлагают использовать данные в качестве образца для будущих испытаний четырёхдневной рабочей недели по всему миру. Как отметили в центре Autonomy, результаты доказали «ошеломительный успех» концепции и означают, что госсектор созрел для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. В Alda пояснили, что эксперимент доказал не только возможность четырёхдневного графика, но и прогрессивность подхода.

Исландия не первой проверила четырёхдневную рабочую неделю, но её испытания стали самыми масштабными. До этого Microsoft переводила на четырёхдневный график свой японским офис в 2019 году и добилась 40%-го повышения производительности. Новозеландская фирма Perpetual Guardian перешла на сокращённую неделю ещё в 2018 году и заметила повышение производительности на 20%.