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президента Гаити изрешетили автоматными очередями и перевернули вверх дном его рабочий кабинет

09 июля 2021 | 11:39

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Гаитянский судья Карл Генри Дестин, который участвует в расследовании убийства президента страны Жовенеля Моиза сообщил, что в главу государства стреляли десятки раз, а в его кабинете и спальне преступники устроили очень тщательный обыск. Об этом сообщает Associated press со ссылкой на газету Le Nouvelliste.


Судья рассказал, что следователи обнаружили в имении президента гильзы от патронов калибра 5,56 и 7,62 мм. Они были найдены на площади между пунктом охраны у ворот резиденции и также внутри дома.

По его словам, нападавшие связали горничную и еще одного работника, а дочь Моиза, Джомарли Жовенель, пряталась в спальне своего брата во время атаки. 

Официальные лица не сообщили о мотивах убийства президента. Известно только, что его совершила хорошо обученная и отлично вооруженная группа.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит неизвестными в своем доме рано утром в среду, 7 июля. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Гаити Клода Жозефа, Моиз находился в своей частной резиденции, как вдруг около 01:00 по местному времени (08:00 по Киеву) группа нападавших ворвалась к нему в дом.

После чего появились сообщения, что супруга убитого президента Мартин Моиз, также получила огнестрельное ранение в результате нападения и скончалась от ран. Однако посольство Гаити опровергло эту информацию. По словам дипломатов, показатели жизнедеятельности у раненой Мартин Моиз стабильны. Сейчас она находится на лечении в США.

Позже стали известны некоторые подробности спецоперации по поиску и ликвидации террористов, которые совершили налет и убили Моиза. По последним данным уже семь подозреваемых были ликвидированы в ходе спецоперации службы безопасности, а задержано уже 6 человек, прямо причастных к убийству президента Моиза.



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