ТЕМА

Microsoft выплатит сотрудникам бонус в 1 500 долларов из-за пандемии

09 июля 2021 | 12:08

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Американский IT-гигант Microsoft выплатит своим сотрудникам бонус в размере 1 500 долларов за работу во время пандемии COVID-19. Бонус получат сотрудники как в США, так и за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.


Сообщается, что разовый бонус будет выплачен по итогам "уникального и сложного финансового года", который только что завершил Microsoft. По словам директора по кадрам Кэтлин Хоган, бонус выплатят всем сотрудникам ниже уровня корпоративного вице-президента, которые начали работать на компанию до 31 марта 2021 года.

Также сообщается, что на сегодня у Microsoft 175 508 сотрудников по всему миру, но те, кто работает на LinkedIn, GitHub и ZeniMax, не получат бонус, несмотря на то, что Microsoft владеет этими тремя отдельными компаниями.

По подсчетам, на выплату бонусов пойдет около 200 млн долларов, что равняется прибыли компании меньше чем за два дня.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Глава Комітету Верховної Ради України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Володимир Стретович під час Віденського балу в будівлі Національної опери в Києві у суботу, 2 грудня 2006 р. Бал був ініційований Посольством Австрії в Україні. Серед гостей були присутні як зірки вітчизняного шоу-бізнесу, так і відомі українські політики. Фото Дмитра Стаховського

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100