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Париж обмежить швидкість авто до 30 км/год майже на всіх вулицях
09 июля 2021 | 13:35
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До кінця серпня в Парижі буде введено обмеження швидкості 30 км/год майже на всіх вулицях, щоб знизити кількість аварій і шумове забруднення, а також "адаптувати" місто до боротьби зі зміною клімату. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Мер Парижі Анн Ідальго пообіцяла скоротити кількість місць, призначених для автомобілів, в одному з найбільш густонаселених міст Європи.
Вже близько 60% вулиць французької столиці мають обмеження в 30 км/год, а відтоді, як Ідальго вступила на посаду в 2016 році, багато інших були скорочені до односмугових або зроблені повністю пішохідними. Багато з передмість столиць взяли приклад, встановивши таке ж обмеження.
Ідальго раніше пообіцяла знизити обмеження швидкості на кільцевій дорозі до 50 км/год, але на даний момент воно залишиться на рівні 70 км/год.
За даними місцевого агентства зі статистики транспорту, середня швидкість руху по центру Парижа з 7:00 до 21:00 становить 11,6 км/год, а на кільцевій дорозі - 30,9 км/год.
Цей крок був зроблений у зв'язку з тим, що Ідальго просуває свої плани зі скасування 60 000 з приблизно 140 000 вуличних паркувальних місць.
Мотоцикли та скутери, яким було дозволено паркуватися безкоштовно, також повинні будуть почати платити в наступному році, коли погодинна плата за парковку автомобілів також виросте.
А також в наступному році більшості транспортних засобів буде повністю заборонено в'їжджати в центральний район Парижа - перші чотири округи столиці, включаючи два острови на річці Сена і вузькі вулички Маре.
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