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ООН призвала Украину провести перепись населения, которой не было 20 лет
13 июля 2021 | 08:48
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Координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани заявила о необходимости проведения в нашей стране переписи населения. Как сообщает “Укринформ”, об этом представитель Организации объединенных наций сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовской столице Вильнюсе.
“Я хочу напомнить, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010-х годах. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения”, — сказала Лубрани.
Координатор ООН обратила внимание на то, что надежные, исчерпывающие данные важны для принятия решений. “В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6 миллиона. Но важно провести новую перепись. Очень важно, чтобы каждый был учтен. Когда вы проводите перепись, то обеспечиваете предоставление социально-экономических услуг”, — пояснила Лубрани.
Напомним, минувшей зимой Кабинет министров одобрил проведение переписи населения Украины, которую отменили в 2021 году из-да пандемии. Она запланирована на 2023 год.
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