|
Под Житомиром военный выстрелил ребенку в спину
13 июля 2021 | 09:18
распечатать комментарии [0] добавить в
12 июля, в Новоград-Волынском произошла стрельба. В результате происшествия 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины.
Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.
По предварительной информации, инцидент якобы произошел на берегу местной реки.
"Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились", - говорится в сообщении.
Полицейские провели ряд следственно-розыскных мероприятий и выявили доказательства того, что ранения ребенка состоялось в доме.
"С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Также сейчас установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне", - говорится в сообщении.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1 ст.121 УК Украины).
также читайте
[09.07.2021]
[07.07.2021]
[06.07.2021]
|
по теме
В Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на 127 тысяч гривен
13. 07. 2021 | 09:15
Шевченковский районный суд г. Запорожья признавал виновной водителя электросамоката в результате ее наезда на человека во время движения. С обвиняемой была взыскана компенсация в размере 127 тысяч гривен.
Маск купил билет в космос
13. 07. 2021 | 08:51
Основатель космического агентства SpaceX забронировал место на один из следующих космических полетов Virgin Galactic. Стоимость билета составляет 250 тысяч долларов, а бронирование - 10 тысяч долларов.
ООН призвала Украину провести перепись населения, которой не было 20 лет
13. 07. 2021 | 08:48
Координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани заявила о необходимости проведения в нашей стране переписи населения. Как сообщает “Укринформ”, об этом представитель Организации объединенных наций сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовской столице Вильнюсе.
МВФ назвал первоочередные реформы для Украины
13. 07. 2021 | 08:46
Украине в первую очередь следует реформировать юридическую и финансовую системы, развивать конкурентоспособные рынки товаров — эти реформы автоматически приведут к позитивным изменениям в других сферах. Об этом заявила глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Холлар в выступлении на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.
Париж обмежить швидкість авто до 30 км/год майже на всіх вулицях
09. 07. 2021 | 13:35
До кінця серпня в Парижі буде введено обмеження швидкості 30 км/год майже на всіх вулицях, щоб знизити кількість аварій і шумове забруднення, а також "адаптувати" місто до боротьби зі зміною клімату. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»