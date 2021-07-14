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Частный вертолет травмировал ребенка и снес палатки на пляже под Одессой

14 июля 2021 | 08:56

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Из-за посадки вертолета потоком ветра снесло палатки отдыхающих на пляже поселка Грибовка Одесской области, при этом пострадал ребенок, тогда как ранее военный десант высадился в реку рядом с отдыхающими. Об этом говорится в сообщении на Facebook одной из пострадавший, Юлии Цуп, которая снимала происходящее на видео, передают Українські Новини.


Неприятность ждала отдыхающих на пляже под Одессой. Люди установили палатки, зонтики и тенты и расположились на берегу. Ближе к вечеру со стороны моря прилетел вертолет. При этом поначалу туристы со смехом воспринимали происходящее, пока потоки воздуха не стали разрушать их временное жилище.

"От потока ветра, у наших соседей, палатки сровняло с землей и мальчика который находился в ней ударили крепления . Сломало полностью шатёр и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня... Слава Богу никого не задело", — говорится в сообщении.

После этого пострадавшие побежали на гору и пообщались с пилотом, который даже не стал извиняться за произошедшее. Основная часть отдыхающих уехала, но семья Юлии натянула тент, чтобы прикрыть дырку в палатке. 

"А вертолет прилетал каждый день, привозил своего хозяина, но уже со стороны поля залетал и на каждый его прилет меня передергивало и не знали, что можно ожидать...", — написала туристка.



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