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В Турции украинских моряков обвинили в контрабанде наркотиков
15 июля 2021 | 12:36
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Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его данным, на следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников.
"Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", - отметили в МИД.
Посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь.
"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещения украинских моряков. Остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели", - сообщил Николенко.
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