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Телеинженер Адриан Cобару, по-видимому обезумевший от того, что сокращение бюджета приведет к уменьшению помощи для его аутичного сына, прынул с балкона в зал парламента Румынии в Бухаресте в четверг, 23 декабря 2010 года. Он выжил и скандировал "Свобода!" в то время, как его выносили из зала.