На сьогодні середньодобовий пасажиропотік складає 775,1 тис. осіб. У 2019 році цей показник становив майже 1,4 млн.
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140 мільйонів поїздок за півроку. У столичному метро майже вдвічі поменшало пасажирів
15 июля 2021 | 18:13
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За шість місяців 2021 року столичним метрополітеном скористалося понад 140 мільйонів пасажирів. За аналогічний період 2019 року підземка перевезла 244 мільйони людей.
Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
На сьогодні середньодобовий пасажиропотік складає 775,1 тис. осіб. У 2019 році цей показник становив майже 1,4 млн.
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