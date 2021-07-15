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Петро Мамонов. Російський музикант і актор помер через Covid-19
15 июля 2021 | 18:22
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Російський музикант і актор, засновник групи "Звуки Му" Петро Мамонов помер у лікарні. Йому було 70 років. Факт смерті підтвердила дружина Мамонова.
Раніше повідомляли, що Мамонова з Covid-19 госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з московських лікарень.
Його дружина розповідала, що стан Мамонова лікарі оцінювали як важкий.
"В нього була температура, ми її збили. Коли почалося ураження легень, ми терміново викликали швидку. Ураження легень - 87%. Covid-19 підтвердився", - розповідала Ольга Мамонова.
1 липня музиканта перевели в реанімацію, потім підключили до ШВЛ.
Петро Мамонов здобув широку популярність як учасник рок-групи "Звуки Му", що мала успіх у 1980-х і 1990-х роках.
В різні роки гурт виконував музику в експериментальних жанрах - психоделічний рок, постпанк, та лоу-фай.
Окрім музичної кар'єри Мамонов також знімався в кіно: серед них - "Таксі-блюз", "Острів" та "Цар".
У "Царі" Мамонов зіграв роль Івана Грозного. Стрічка розповідає про часи терору, організованого прихильниками царя у XVI столітті (так звана "опричнина").
Фільм викликав критику низки організацій російських націоналістів, які звинуватили режисера у паплюженні російської історії, у перетворенні царя на "садиста".
Останні кілька місяців дружина Ольга Мамонова домагалася присвоєння чоловіку звання народного артиста Росії. Втім, заступник голови комітету з культури Держдуми Володимир Бортко порадив їй "заспокоїтися".
Мамонов і Україна
Наприкінці минулого року Мамонову на три роки заборонили в'їзд в Україну. Причина - відвідини анексованого Криму.
У прикордонслужбі тоді розповідали, що Мамонов планував потрапити на українську територію з особистою метою.
До цього, у 2017 році, Мамонова також внесли до бази "Миротворець" - так само через візити до Криму та заперечення російської агресії щодо України.
У квітні 2014 року Мамонов взяв участь в онлайн-конференції для сайту 72.ru. Одна з учасниць запитала його про позицію щодо Криму.
"Ми потрібні Заходу і америкосам розбещені, ледачі, релаксові, такі, що в "Макдональдсах" сидять, .... жують. Щоб взяти нашу землю і на ній влаштувати правову державу. Росія вимирає по мільйону на рік. А ми не здаємося. "Вирвали", і правильна справа", - відповів актор.
В інтерв'ю у "Аргументи і факти" в серпні 2014 року Мамонов так прокоментував війну на Донбасі: "Це все дядьки крутять, які на грошах своїх сидять і хочуть їх збільшити. Придумали таку хитру схему, як їх наростити за допомогою збройних конфліктів. Ми навіть їхніх імен не знаємо. А ті, кого ми бачимо, - це все ляльки, якими верховодить такий народ, про який ти навіть не знаєш, що він є. Їх людей 15 в усьому світі. Ось вони і роблять все це".
Коли журналісти запитали актора, як зупинити бійню в Україні, він відповів: "Звідки я знаю? Я ж не політик. Наші вдови, коли полонених німців по місту вели, - вони їм хліб давали. Ті, чиїх чоловіків ці німці вбивали під час війни. Ось вона, велич простоти, лагідності і смиренності! Ось як нам треба робити з Україною".
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