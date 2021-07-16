Валіза із кокаїном на 9 млн євро впала з літака на дах будинку на Сардинії

Розслідування показало, що літак вилетів з невеликого аеропорту в Римі і пролетів над провінцією Нуоро на північному сході Сардинії, перш ніж відправитися на захід в Баратілі-Сан-П'єтро в провінції Орістано, де він зник з радарів приблизно на 20 хвилин.

Поліція повідомила, що літак зник із радарів за кілька хвилин до того, як впала валізу, бо він летів на дуже малій висоті. "Аналіз GPS, що знаходиться на борту літака, підтвердив, що за ці 20 хвилин літак зробив кілька кіл над місцем, де знайшли валізу", - сказали в поліції.

Зображення цього ж літака були також отримані з камери спостереження, коли він робив зупинку в аеропорту Ольбії.

За допомогою свідчень співробітників аеропорту та записів відеокамер з заправок поліція змогла ідентифікувати пілота як 28-річного жителя Риму.