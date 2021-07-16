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Валіза із кокаїном на 9 млн євро впала з літака на дах будинку на Сардинії
16 июля 2021 | 19:34
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Валіза з кокаїном вартістю 9 мільйонів євро впала з літака на дах будинку в невеликому містечку Баратілі-Сан-П'єтро, на Сардинії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Власники будинку почули гучний удар і відразу ж викликали поліцію, яка виявила на даху чорну валізу, наповнену 8,5 кг чистого кокаїну, вартістю понад 9 мільйонів євро.
Інцидент трапився ще навесні, а цього тижня поліція після чотирьох місяців розслідування заарештувала пілота літака.
Поліція повідомила, що літак зник із радарів за кілька хвилин до того, як впала валізу, бо він летів на дуже малій висоті. "Аналіз GPS, що знаходиться на борту літака, підтвердив, що за ці 20 хвилин літак зробив кілька кіл над місцем, де знайшли валізу", - сказали в поліції.
Зображення цього ж літака були також отримані з камери спостереження, коли він робив зупинку в аеропорту Ольбії.
За допомогою свідчень співробітників аеропорту та записів відеокамер з заправок поліція змогла ідентифікувати пілота як 28-річного жителя Риму.
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