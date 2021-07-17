|
В Киеве запретили купаться. Везде
17 июля 2021 | 15:49
распечатать комментарии [0] добавить в
В Киеве с субботы, 17 июля, запрещено купаться на всех пляжах, сообщает КП «Плесо».
«С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Следует отметить, что соответствующий статус устанавливается с профилактической целью», — указывается в сообщении.
Отмечается, что из-за длительной жары на водоемах столицы происходит «цветение» воды — размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается.
«Поэтому для информирования отдыхающих о наличии потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоено временный статус „Не купаться“. О снятии этого статуса будет сообщено отдельным пресс-релизом», — отмечают в КП «Плесо».
также читайте
[13.07.2021]
[13.07.2021]
[13.07.2021]
|
по теме
Валіза із кокаїном на 9 млн євро впала з літака на дах будинку на Сардинії
16. 07. 2021 | 19:34
Валіза з кокаїном вартістю 9 мільйонів євро впала з літака на дах будинку в невеликому містечку Баратілі-Сан-П'єтро, на Сардинії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
140 мільйонів поїздок за півроку. У столичному метро майже вдвічі поменшало пасажирів
15. 07. 2021 | 18:13
За шість місяців 2021 року столичним метрополітеном скористалося понад 140 мільйонів пасажирів. За аналогічний період 2019 року підземка перевезла 244 мільйони людей.
В Турции украинских моряков обвинили в контрабанде наркотиков
15. 07. 2021 | 12:36
Турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Накануне годовщины убийства Версаче в его особняке нашли два новых трупа
15. 07. 2021 | 10:54
В одном из номеров гостиницы "Дом Казуарина" (Casa Casuarina), также известной как особняк Версаче, найдены два трупа. Ранее это роскошное здание в Майами (США) принадлежало модельеру Джанни Версаче, и на его пороге он был застрелен серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. О находке сообщает сайт TMZ.
Частный вертолет травмировал ребенка и снес палатки на пляже под Одессой
14. 07. 2021 | 08:56
Из-за посадки вертолета потоком ветра снесло палатки отдыхающих на пляже поселка Грибовка Одесской области, при этом пострадал ребенок, тогда как ранее военный десант высадился в реку рядом с отдыхающими. Об этом говорится в сообщении на Facebook одной из пострадавший, Юлии Цуп, которая снимала происходящее на видео, передают Українські Новини.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»