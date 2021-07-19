Украина становится более привлекательной для инвесторов — исследование

19 июля 2021 | 11:56

Прогнозы развития инвестклимата в последующие полгода также стали более оптимистичными.

За последние шесть месяцев индекс инвестиционной привлекательности Украины заметно вырос, однако большинство топ-менеджеров считают инвестиционный климат в стране неблагоприятным.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели Европейская Бизнес Ассоциация и юридическая фирма "Василь Кicіль и Партнери".

Так, по данным исследования, интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности в первой половине 2021 года несколько вырос по сравнению с прошлым периодом и составил 2,84 балла из 5-ти возможных — во втором полугодии 2020 года он составлял лишь 2,4 балла.

При этом процент руководителей, которые считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, составляет 58%, но этот показатель значительно уменьшился по сравнению с концом 2020 года, тогда он составлял 78%.