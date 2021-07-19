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Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8% — прогноз Swiss Re

19 июля 2021 | 12:00

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Финансовые эксперты считают, что рост глобальной экономики может достичь рекордных результатов.


В 2021 году рост глобального ВВП (валовый внутренний продукт — Delo.ua) может достичь рекордного показателя в 5,8%.

Об этом свидетельствуют данные отчета "Мировое страхование: восстановление набирает обороты", которое опубликовало исследовательское подразделение швейцарского страхового гиганта Swiss Re Institute.



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