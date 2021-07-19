Грузия освободила заключенных украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко

19 июля 2021 | 12:02

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в социальной Twitter, передают Українськi Новини.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-под стражи" , - написал он.



Они были задержаны вместе с владельцем яхты, бывшим охранником экс-Президента Грузии Михаилом Батуриным якобы за незаконное пересечение границы.



14 июля Батумский городской суд приговорил их к 4 годам лишения свободы.



Зеленский поблагодарил Грузию за решение освободить украинцев, назвав его соответствующим духу стратегического партнерства между странами.



В понедельник Зеленский пребывает с визитом в Грузии.