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Грузия освободила заключенных украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко

19 июля 2021 | 12:02

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Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в социальной Twitter, передают Українськi Новини.


"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-под стражи", - написал он.


Они были задержаны вместе с владельцем яхты, бывшим охранником экс-Президента Грузии Михаилом Батуриным якобы за незаконное пересечение границы.

14 июля Батумский городской суд приговорил их к 4 годам лишения свободы.

Зеленский поблагодарил Грузию за решение освободить украинцев, назвав его соответствующим духу стратегического партнерства между странами.

В понедельник Зеленский пребывает с визитом в Грузии.



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