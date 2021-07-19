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Грузия освободила заключенных украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко
19 июля 2021 | 12:02
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Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в социальной Twitter, передают Українськi Новини.
"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-под стражи", - написал он.
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