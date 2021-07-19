|
Муаммар Каддафи предлагал Назарбаеву деньги за ядерное оружие
19 июля 2021 | 12:04
распечатать комментарии [0] добавить в
Палестинский лидер Ясир Арафат от имени главы Ливии Муаммара Каддафи после распада СССР обещал Казахстану 20 миллиардов долларов, чтобы тот оставил у себя советское ядерное оружие и стал первым исламским ядерным государством, рассказал первый президент страны Нурсултан Назарбаев.
«Мы оказались обладателями четвертого в мире арсенала. И стали ко мне приезжать — Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах — ред.), Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989-1992 годах — ред.). Все они приезжали, спрашивали — что с ракетами... что вы будете делать?» — рассказал Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма «Казах: история золотого человека», передает РИА Новости.
Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 1994-1999 годах был министром иностранных дел республики, получил письмо для Назарбаева от ряда исламских государств о том, что «Казахстан стал единственной исламской страной, обладающей ядерным оружием» и должен его сохранить, рассказал Назарбаев.
После этого в страну с визитом прибыл председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат, рассказал первый президент Казахстана.
«И сказал, что я не от себя, я приехал от ваших друзей. Его прислал Муаммар Каддафи узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет. „А сколько денег нужно?“ Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: 20 миллиардов. Просто, чтобы сказать. Я думал, это шутка», — вспоминает Назарбаев свой разговор с Арафатом.
Однако тот отреагировал серьезно. «Он сказал: я передам, у вас будут такие деньги», — утверждает первый президент Казахстана.
На уточняющий вопрос Стоуна, поступили ли эти деньги, Назарбаев заверил: «Нет, я не собирался брать».
также читайте
[19.07.2021]
[19.07.2021]
[17.07.2021]
|
по теме
В Украине отменят обязательный военный призыв: назвали сроки
20. 07. 2021 | 13:48
Обязательный военный призыв в Украине отменят уже с 2023 года. Такой шаг нужно сделать на пути к членству в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии СН Александра Корниенко в интервью "Украинским новостям".
Бросила "коктейль Молотова" и угрожала пистолетом. В Киеве женщина пыталась ограбить банк
20. 07. 2021 | 13:39
В Киеве женщина ворвалась в помещение "Укрсиббанка", бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Об этом сообщает полиция Киева.
Змагання з веслування на Олімпіаді-2020 у Токіо під загрозою зриву через нашестя устриць
20. 07. 2021 | 09:00
Держрибагентство пояснило нашестя медуз на узбережжі Азовського моря
20. 07. 2021 | 08:58
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»