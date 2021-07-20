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У Білорусі 11 учасників "радикальних телеграм-чатів" отримали 5-9 років ув’язнення
20 июля 2021 | 08:33
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Вони відбуватимуть покарання у колонії посиленого режиму.
Суд у Мінську виніс вирок у так званій справі учасників чату, 11 осіб отримали від 5 до 9 років колонії суворого режиму.
Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
"19 липня 2021 року суддя Дмитро Остапенко виніс вироки десяти політв'язням, яких визнали винними за статтями 218, 293, 295 Кримінального кодексу (Білорусі, - ред.), позбавлення волі. Їх позбавили волі на термін від п'яти до дев'яти років у колонії посиленого режиму", - йдеться в повідомленні.
Трьох людей, Артема Косаковського, Дмитра Ластовського, Дмитра Жебуртовича визнали винними за ч. 1 ст. 13 і ч. 2 ст. 293 КК Республіки Білорусь (приготування до участі в масових заворушеннях). Кожного з них засуджено до п'яти років колонії посиленого режиму.
Вісім років колонії посиленого режиму за ч. 1 ст. 13 і ч. 2 ст. 293 (приготування до участі в масових заворушеннях), а також за ч. 1 ст. 13 і ч. 3 ст. 218 РБ (приготування до навмисного знищення або пошкодження майна організованою групою) отримали семеро осіб - Павло Недбайло, Ростислав Стефанович, Євген Пропольський, Олександр Рєзнік, Сергій Плоніс, Артем Міцук, Олександр Юрчик («Вясна» уточнює, що останній не визнається політв'язнем).
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