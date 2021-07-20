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Змагання з веслування на Олімпіаді-2020 у Токіо під загрозою зриву через нашестя устриць
20 июля 2021 | 09:00
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Ігри стартують уже через чотири дні.
Змагання з веслування на Олімпіаді-2020 у Токіо під загрозою зриву через нашестя устриць
Фото: EPA/UPG
Проведення змагань з веслування в рамках літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо опинилося під загрозою зриву через нашестя устриць, інформує "Спорт-Экспресс" з посиланням на BBC.
Морські мешканці масово скупчилися в каналах комплексу з веслування на каное та байдарках у районі Токійської затоки, де відбуватимуться змагання. Устриці закріплюються на поплавцях і тим самим заважають підтримувати спокій водної поверхні для учасників Ігор.
Усього було виявлено близько 14 т устриць. Під їхньою вагою обладнання пішло під воду: мережу поплавців завдовжки 5,6 км витягали на берег і очищали від устриць. На це пішло приблизно 1,28 млн доларів.
XXXII Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. У змаганнях з веслування на байдарках і каное буде розіграно 16 комплектів нагород.
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