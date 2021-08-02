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У польському місті підпалили санстанцію і пункт вакцинації
02 августа 2021 | 16:35
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Це не перший напад на пункти вакцинації у Польщі.
В польському місті Замостя невідомі в ніч на понеділок підпалили мобільний пункт вакцинації та епідеміологічну станцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.pl.
Відомо, що у пункті вакцинації згоріли столи, медичне ліжко і комп'ютер.
Водночас в епідеміологічній станції зайнялася одна з підвальних кімнат, де згоріли захисні костюми.
Постраждалих внаслідок інцидентів не зафіксовано.
Хто здійснив підпал, наразі не відомо. Поліція намагається встановити осіб та притягнути їх до відповідальності.
Правоохоронці назвали підпали "надзвичайно шокуючими" і повідомили, що у пунктах вакцинації відтепер буде цілодобова охорона.
У ЗМІ нагадують, що це не перший напад на пункти вакцинації в Польщі. Так, в місті Гдиня у вихідні противники вакцинації атакували автобус, в якому робили щеплення.
За інформацією польського МОЗ, темпи вакцинації в країні різко знизилися і залишаються відносно низькими в південних і східних регіонах. Багато пунктів вакцинації закриваються через низький попит.
Вказано, що майже 50% населення повністю вакциновані. Та соцопитування показують, що до чверті поляків або проти щеплень, або не вирішуються їх зробити.
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