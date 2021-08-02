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Google закриває свої сервіси для власників старих версій Android
02 августа 2021 | 16:36
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На дзвінки та інші стільникові послуги обмеження не поширюється.
Компанія Google повністю зупиняє підтримку смартфонів на Android старше 2010 року випуску з 27 вересня. Їхні користувачі не зможуть авторизуватися в додатках Google.
Про це повідомляється в блозі компанії.
"У межах наших постійних зусиль, спрямованих на те, щоб наші користувачі почували себе у безпеці, Google більше не дозволятиме вхід в облікові записи на пристроях Android з операційною системою Android 2.3.7 і нижче, починаючи з 27 вересня 2021 року", - зазначили в Google.
У компанії додали, що користувачі можуть отримувати помилки щодо логіну або пароля при спробі використовувати продукти Google, такі як Gmail, YouTube і Google Maps.
На дзвінки та інші стільникові послуги обмеження не поширюється.
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